Ожоги 30% тела: в Одесской области трое детей попали в больницу из-за отца

Маленькие дети пострадали, когда их папа разжигал огонь в печи – их госпитализировали

В Одесской области три ребенка получили тяжелые ожоги из-за халатности отца. Сейчас мальчики в больнице.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что отец детей проигнорировал правила безопасности, когда разводил огонь в печи. В результате случилась вспышка, огонь попал на детей. Самому старшему ребенку всего четыре года.

Мальчики получили ожоги 30% тела – туловища, лица и рук. Их госпитализировали в Ширяевскую районную больницу.

Напомним, недавно в Днепре скончался 12-летний мальчик, который 22 мая случайно поджог себя. За жизнь он боролся около двух недель.

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Кроме того, в Кропивницком спасают 5-месячную Софию с ожогами 25% тела. Ее маленький братик играл и перевернул плиту с горячим чайником.

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