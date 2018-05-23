Парковки Одессы: водители жалуются на "захват", а эксперты предлагают уменьшить количество машин

Генплан города предусматривает 19 мест для строительства таких объектов, однако желающие вкладывать деньги в проект пока не нашлись

Одесские чиновники пытаются решить проблему нехватки парковок. Проблема становится все более острой с приближением туристического сезона, когда к многочисленным машинам местных жителей добавляются "железные кони" приезжих.

По словам власть имущих, генплан города предусматривает 19 мест для строительства таких объектов, однако желающие вкладывать деньги в проект пока не нашлись.

"Нет спроса со стороны инвесторов, но в ближайшее время вступает в силу норма закона об эвакуации и больших штрафных санкциях за неправильную парковку. Это может быть стимулом для рассмотрения паркингов как инвестиционных объектов", — заявил директор гордепартамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько.

Впрочем, проблема заключается не только в нехватке паркомест, но и в том, что некоторые владельцы авто за временную стоянку платят неохотно, а вот "уголок" в подземном паркинге под домом покупают.

Одесситы жалуются на нехватку мест и "захват" временных стоянок бизнес-структурами. Фото: 1535.odessa.ua

"Место в подземном паркинге сейчас стоит примерно $20 тыс. И это пользуется спросом, к примеру, в жилом комплексе на улице Армейской место в паркинге уже не купить", — рассказал нам глава организации "АвтоЕвроСила" Владимир Станишевский.

"Возле рынка "Привоз" есть огромный платный паркинг, но в час пик, когда машинами все заставлено, он полупустой", — поделился с нами автомобилист Дмитрий.

Эксперты же считают, что одними лишь штрафами и увеличением количества паркомест проблему не решить.

Эксперты предлагают развивать общественный транспорт

"Нужно начинать деавтомобилизацию города, развивать общественный транспорт, — считает глава Ассоциации архитекторов Одессы Владимир Хемий. — Парковки в узловых местах нужно поставить по всему городу так, чтобы не было необходимости заезжать в центр: поставил машину — прошелся".

А представитель общественной организации Urban Inst Константин Емельянов считает, что также необходимо повысить стоимость некоторых парковок.

"Исторический центр имеет лимит, бесконечное количество автомобилей в него не влезет, а из-за припаркованных автомобилей создаются проблемы. Нужно проанализировать, где наибольшая активность, и в этих местах увеличивать стоимость парковок".

Как сообщалось, в Киеве появятся "карманы" для парковки транспорта. Парковочные "карманы" обустроят исключительно в местах, где это позволяет ширина тротуара, между деревьями и в так называемых "мертвых зонах" тротуарной части. При этом не будет нанесен ущерб зеленым насаждениям.

Также ранее мы писали, что в центре Харькова появится многоуровневый паркинг.

Напомним, недавно Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины выступило с инициативой отказаться от парковок в новых жилых кварталах.