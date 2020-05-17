Паромом из Турции домой возвращаются почти полсотни украинцев

Это уже седьмой эвакуационный рейс за период двухмесячного карантина

После того, как ранее в Украину прибыли четыре спецрейса с эвакуированными, в субботу, 15 мая, 45 граждан Украины получили спецразрешения и были доставлены в порт Карасу на паром до Черноморска.

Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

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Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле на страничке в Facebook.

Отмечается, что это уже седьмой эвакуационный рейс за период двухмесячного карантина в связи с COVID-19.

Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

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"Уникальным для нас этот рейс является потому, что им в Украину возвращается и супруги – Вера Ивановна и Валентин Андреевич – у которых сегодня "золотая свадьба", – говорится в сообщении.

Ранее самолетами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании прибыли еще около 700 граждан Украины.

Также мы рассказывали, как в Одессе прибывших из Турции украинцев со скандалом отправили на карантин.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые возвращаются из-за границы, должны будут пройти самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дій вдома".

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