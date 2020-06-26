"Большая вода" идет в Одесскую область: как спасатели готовятся к наводнению

В Одесской области спасатели подготовились к приходу "большой воды", которая, по прогнозам синоптиков, начала смещаться с западных регионов Украины в восточном направлении.

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Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в регионе предполагают возможное затопление трассы Одесса – Рени, а также выход из берегов реки Днестр.

"Вследствие прохождения дождевого паводка на реке Днестр 27-29 июня около села Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,5 метра и возможное затопление трассы Одесса – Рени, хозяйственных объектов в селе Яськи и городе Беляевка", - отметили спасатели.

В ГСЧС подчеркнули, что для своевременного реагирования на возможные стихийные явления в области развернули лагерь жизнеобеспечения и передвижной пункт управления в селе Яськи.

Видео: ГСЧС

"Сформирован сводный отряд – 130 человек и 30 единиц техники. Также, на случай необходимости, сформирован резервный личный состав и техника – 70 человек и 16 единиц техники, три плавсредства и семь мотопомп", - заявили в управлении.

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Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Наиболее сложная ситуация на территории 12 районов Прикарпатья, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовской области. Населенные пункты затоплены, рушатся мосты. Масштабное наводнение на западе Украины показали с воздуха.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен "красный" уровень опасности. В Черновицкой ОГА даже призвали готовиться к эвакуации.

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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