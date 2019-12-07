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Перекрытая улица и поиски пропавших: что происходит на месте пожара в Одессе

7 декабря, 10:13

Под завалами все еще возникают очаги возгорания

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

В Одессе в сгоревшем колледже на Троицкой продолжают работать спасатели. В здании до сих пор возникают небольшие очаги возгорания, но их оперативно тушат. Об этом сообщает "УСИ".

Как рассказал заместитель начальника областной ГСЧС Александр Крицкий, сейчас на месте трагедии работают спасатели, коммунальные службы, Нацполиция, Нацгвардия и следственные органы.

"Все работы по поиску продолжаются", – отметил Крицкий.

Он добавил, что под завалами до сих пор возникают незначительные очаги возгорания, но они под контролем, ведь постоянно работают пожарные. Из здания уже вывезено около 80 самосвалов строительных конструкций. На данный момент спасатели расчистили ряд помещений на первом, третьем и четвертом этажах. Завалы в здании неравномерны, а конструкция — полностью повреждена.

Кроме того, еще вечером Троицкую улицу перекрыли.

Фото: usionline.com

Напомним, в результате пожара погибли пять человек: первой жертвой трагедии стала студентка колледжа, 2003 г.р., – в день пожара она умерла в больнице. Ее уже похоронили. Тела еще четырех жертв пожара правоохранители нашли, разбирая руины здания.

Кроме того, по поручению премьер-министра 6 декабря для расследования причин пожара в колледже на Троицкой Кабмин сформировал специальную комиссию.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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