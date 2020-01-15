Перенести или уничтожить: в Одессе решили судьбу "хаты Саакашвили"

Фото: Одесская ОГА

В Одессе решили избавиться от "хаты бракосочетаний", которую в августе 2016 года установил тогдашний глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили. Так, в облгосадминистрации провели совещание и приняли решение, что "хату" перенесут в Кодымский район.

В ходе обсуждения чиновники решали, что лучше: привести в порядок здание, перенести его или уничтожить. Также выяснилось, что юридических документов, подтверждающих правовой статус сооружения, не существует. В итоге таки было решено перенести "хату" в Кодымский район, где ежегодно организовывают эко-этнофестиваль "Кодыма-фест".

"Мы обработаем всю необходимую документацию и юридические аспекты этого объекта. Для этого мы обратимся к Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области. Цель проводимой работы заключается не в уничтожении культурного объекта, а в сохранении. Поэтому верным решением в этой истории станет согласование плана действий по проекту с городским советом. А уже потом передача объекта в соответствующий район", – отметил заместитель руководителя ОГА Денис Ванаш.

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А ОГА также добавили, что "после проведения всех подготовительных действий, указанный объект будет перенесен, а территория, где он располагался, обустроена".

Как сообщал сайт "Сегодня", что "хату бракосочетаний" в Одессе открыли 1 августа 2016 года. Главной ее особенностью стало то, что браки в заведении можно было оформить всего за один день. Впрочем, особой популярностью "хата" не пользовалась.

Также ранее сообщалось, что масштабный пожар на улице Троицкой в Одессепрактически уничтожил памятник архитектуры, известный горожанам как дом Асвадурова. Какова судьба ждет уничтоженный огнем дом – обсуждали в ходе аппаратного совещания в местной мэрии.

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