Перевозка гигантских лопастей ветрогенератора спровоцировала пробку в Одессе: видео

Грузовики медленно двигались в сторону поселка Котовского

Перевозка гигантских лопастей ветрогенератора спровоцировала пробку в Одессе: видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7e2/453/5c87e24530ab4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7e2/453/5c87e24530ab4.jpg 2019-03-12T18:46:00+02:00 Одесса Грузовики медленно двигались в сторону поселка Котовского

Движение автотранспорта на Объездной дороге Одессы сегодня днем было затруднено из-за перевозки очередной партии лопастей для ветроэлектростанции.

Как сообщают очевидцы, фуры с нестандартным грузом попарно медленно двигались в сторону поселка Котовского.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно перевозить большие технологические объекты: корреспондент "Сегодня" прокатился в машине второго пилота при перевозке 65-метровых лопастей "ДТЭК Приморская ВЭС" и узнал, сколько человек нужно, чтобы довезти негабаритный груз, как протиснуться между двумя зданиями с зазором в спичечный коробок и как долго к этому готовятся.

Также мы писали, что на Приморской электростанции заработали семь первых турбин. Когда ВЭС заработает на полную мощность, она сможет обеспечить электричеством 300 тысяч домохозяйств.

Напомним, компания ДТЭК уже привлекла 90 млн евро инвестиций для строительства Приморской ветроэлектростанции. Это была одна из крупнейших сделок по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику Украины за последние пять лет. Кредит был предоставлен консорциумом немецких банков (Bayerische Landesbank, Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, KfW IPEX-Bank GmbH и др.) с покрытием рисков экспортно-кредитным агентством (ЭКА) Euler Hermes.

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