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Первые кадры изнутри. Что осталось от одесской гостиницы "Токио Стар" после пожара (видео)

Сегодня, 11:17

Главное управление Нацполиции в Одесской области показало, как выглядит сгоревшая практически дотла гостиница

Главное управление Национальной полиции в Одесской области опубликовало первые кадры последствий смертельного пожара в одесской гостинице "Токио Стар".

На кадрах видно полностью выгоревшее помещение, а также зияющие в крыше дыры после огня.

На месте ЧП на данный момент работают эксперты и спасатели.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в помещении гостиницы "Токио Стар" в Одессе, где раньше располагалось депо, вспыхнул пожар. В результате инцидента восемь человек погибли, 10 пострадали, были эвакуированы более 100 человек. Как сообщил президент Владимир Зеленский, четыре человека из 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Также он уточнил, что отвечать за трагедию будут не только виновники пожара, но и владелец "Токио Стар".

Полиция расследует инцидент по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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Одесса пожар гостиница Токио Стар

Источник: Сегодня

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