Планы Одессы: на что уйдут миллионы и на чем сэкономили

Больше всего средств вложили в ремонт инфраструктуры, ЖКХ и соцпомощь

Одесские чиновники отчитались о выполнении городских целевых программ, потраченных на них деньгах и полученных результатах. Так, в минувшем году власть имущие реализовали 34 программы, направленные на развитие инфраструктуры, культуры, соцзащиты и городского хозяйства. В 2018-м таких проектов 27.

В 2017-м целевые программы обошлись казне примерно в 2,62 млрд грн. Причем около 1 млрд потратили на развитие городской инфраструктуры. "Выполнение программы осуществлялось по таким направлениям, как развитие жилищного строительства (6,8 млн грн), развитие социальной (443,9 млн грн) и инженерной инфраструктуры (313,6 млн грн), — заявил директор департамента экономического развития Сергей Тетюхин. — Также выполнялся капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной собственности".

ЭНЕРГИЯ И СОЦИАЛКА. Еще около 186,5 млн грн достались программе энергоэффективности. В частности, власть имущие рапортуют, что за счет замены 5,2 км теплосетей удалось сэкономить 21 млн грн на теплоносителях. А вице-мэр Анатолий Орловский подчеркивает, что полная замена труб также позволяет сэкономить на их аварийном ремонте.

На развитие социальной сферы направили около 389 млн грн. Большая часть этих денег, а именно 290 млн грн, ушла на предоставление помощи социально незащищенному населению. "В 2017 году помощь оказали более чем 250 тысячам жителей нашего города", — заверил Тетюхин. Еще 6 млн грн потратили на программу "Равенство", которая направлена на создание доступной среды для людей с инвалидностью. При этом программы по "решению приоритетных социальных проблем" и занятости населения получили по 2 млн грн.

В ПЛАНАХ. Согласно бюджету Одессы на 2018 год, в городе планируют реализовать 27 комплексных программ, на финансирование которых предусмотрели 859,7 млн грн. Из них 285 млн грн направят на предоставление социальных услуг и помощь незащищенным слоям населения, 2,5 млн грн — на погребение участников боевых действий, 1,2 млн грн — на оплату банковских комиссий и сборов.

Программа занятости населения в этом году получит лишь 728 тыс. грн, за которые ответственным органам предстоит организовывать общественные работы, содержать центры социальных служб (20 тыс. грн) и проводить мероприятия, которые подвигнут работодателей на создание новых рабочих мест (350 тыс. грн).

Дешевле всего городу обойдется программа "Я — одессит, патриот Украины", 686 тыс. грн которой намереваются потратить на школьные и внеклассные занятия для детей, содержание клубов для подростков и проведение спортивной работы.

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