Пляжи Одессы готовят к турсезону

Водолазы обследуют дно перед началом каждого купального сезона, чтобы обезопасить отдыхающих

Фото: Pixabay

Пляжи Одессы готовят к турсезону Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b3d/832/5cab3d8329170.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b3d/832/5cab3d8329170.jpg 2019-04-08T15:38:18+03:00 Одесса Водолазы обследуют дно перед началом каждого купального сезона, чтобы обезопасить отдыхающих

В рамках подготовки одесских пляжей к грядущему туристическому сезону сотрудники городской спасательно-водолазной службы начнут очистку морского дна. По словам пресс-секретаря вице-мэра Андрея Котляра Николая Покровского, приступят к процессу уже на этой неделе.

"Планируем начать работы в среду или четверг", — сообщил Покровский, поясняя, что начало работ зависит от погоды, а прогноз на начало недели неблагоприятный.

Водолазы обследуют дно перед началом каждого купального сезона, чтобы обезопасить отдыхающих. Там часто находят старые покрышки, ведра, проржавевшую арматуру.

Напомним, в скором времени туристы смогут посетить Чернобыльскую зону отчуждения не только в Украине, которую за прошлый год посетили 70 тыс. человек, но и в Беларуси, поскольку власти республики приняли решение открыть ее для экскурсий.

Как мы писали, иностранные туристы все чаще выбирают для своих путешествий именно Украину. Пик въездного туризма за последние четыре года пришелся на 2017 г., когда нашу страну посетило более 14,4 млн иностранцев. В 2018 г. их количество чуть поубавилось, но все же осталось на достаточно высоком уровне – 14,2 млн человек. Сайт "Сегодня" решил разобраться, кто приезжает в Украину, что интересует здесь иностранцев и почему наша туристическая отрасль развивается не очень хорошо.

Отметим, президент Петр Порошенко недавно заявлял, что в ближайшие пять лет количество туристов, приезжающих в Украину, должно увеличиться до 30 миллионов человек.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что турецкий и египетский олл-инклюзив привлекает все меньше украинцев.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.