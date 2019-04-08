Пляжи Одессы готовят к турсезону
Водолазы обследуют дно перед началом каждого купального сезона, чтобы обезопасить отдыхающих
В рамках подготовки одесских пляжей к грядущему туристическому сезону сотрудники городской спасательно-водолазной службы начнут очистку морского дна. По словам пресс-секретаря вице-мэра Андрея Котляра Николая Покровского, приступят к процессу уже на этой неделе.
"Планируем начать работы в среду или четверг", — сообщил Покровский, поясняя, что начало работ зависит от погоды, а прогноз на начало недели неблагоприятный.
Водолазы обследуют дно перед началом каждого купального сезона, чтобы обезопасить отдыхающих. Там часто находят старые покрышки, ведра, проржавевшую арматуру.
Напомним, в скором времени туристы смогут посетить Чернобыльскую зону отчуждения не только в Украине, которую за прошлый год посетили 70 тыс. человек, но и в Беларуси, поскольку власти республики приняли решение открыть ее для экскурсий.
Как мы писали, иностранные туристы все чаще выбирают для своих путешествий именно Украину. Пик въездного туризма за последние четыре года пришелся на 2017 г., когда нашу страну посетило более 14,4 млн иностранцев. В 2018 г. их количество чуть поубавилось, но все же осталось на достаточно высоком уровне – 14,2 млн человек. Сайт "Сегодня" решил разобраться, кто приезжает в Украину, что интересует здесь иностранцев и почему наша туристическая отрасль развивается не очень хорошо.
Отметим, президент Петр Порошенко недавно заявлял, что в ближайшие пять лет количество туристов, приезжающих в Украину, должно увеличиться до 30 миллионов человек.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что турецкий и египетский олл-инклюзив привлекает все меньше украинцев.
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