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Пляжи в Одесской области превращают в парковки: фото и видео

20 июля, 10:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Не все готовы мириться с таким положением вещей

В Одесской области естественные песчаные пляжи Санжейки, Грибовки и Каролино-Бугаза отдыхающие превращают в автопарковку.

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Машины на пляжах заметили с одесскими номерами, но есть и гости из других регионов Украины, а также иностранцы, сообщает "Думская".

Однако не всем по нраву такое поведение отдыхающих. На официальном интернет-представительстве президента Украины зарегистрировали петицию с требованием запретить проезд и парковку транспортных средств на общественных пляжах Одесской области (в рекреационной зоне среди отдыхающих). Автор петиции – Валерия Лужанская.

"На пляжах Затоки на постоянной основе в летний сезон проезд собственными автотранспортными средствами никак не регулируется. В результате этого пляжи все больше становятся похожи на парковки торговых центров, на которых кое-где видно людей без машин. Машины оставляют прямо между людьми возле воды. Почти возле каждой машины готовится еда на мангале", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что несмотря на запреты пляжи Одессы "штурмуют" отдыхающие. Там зафиксировали кишечную палочку.

Также напомним, что на пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.

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