По делу о смертельном пожаре в "Виктории" объявлено еще одно подозрение

Сотрудники Следственного управления Нацполиции и прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении директору предприятия, которое занималось ремонтно-строительными работами в детском лагере "Виктория", где в результате пожара погибли трое детей. Об этом написал в своем Facebook глава Следственного управления Сергей Шайхет.

"Досудебным следствием установлено, что предприниматель-злоумышленник незаконно обогатился за счет завышения стоимости произведенных работ и "заработал" по такой нехитрой схеме более 400 тысяч гривен", – заявил он.

Кроме того, по словам следователя, подозреваемому грозит "до восьми лет лишения свободы, согласно ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов) Уголовного кодекса Украины".

Шайхет подчеркнул, что органы следствия также будут ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде взятия под стражу и выразил уверенность в том, что "это не последнее сообщение о подозрении в нелегком деле лагеря "Виктория".

Отметим, что в июле 2015 года Управление капитального строительства (УКС) Одесского горсовета заключило договор с ООО "Юг-Укрстрой", предметом которого была реконструкция комплекса "Виктория" на сумму в 22 миллиона 200 тысяч гривен. По данным заказчика, в период с июля 2015 года по май 2016 года основной объем работ на данном объекте подрядчик выполнил.

Кроме того, чиновники УКС горсовета заключили договор с фирмой еще на 11 миллионов 100 тысяч гривен – на выполнение дополнительного объема работ по установке автоматической пожарной сигнализации, благоустройству территории, внутреннему электроснабжение и тому подобному.

Во время расследования законности проведения процедуры госзакупок по реконструкции лагеря "Виктория", в мае 2016 года открыли уголовное производство по статье "внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов".

Напомним, из-за пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей. Трагедия потрясла Украину. Были открыты уголовное производство по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.