Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,51

По Одессе бегал голый мужчина с криками "Меня хотят убить!": видео

25 февраля, 12:04

По словам очевидцев, инцидент произошел недалеко от школы

По улицам Одессы, в районе Слободки, бегал абсолютно голый мужчина. По словам очевидцев, этот человек, скорее всего, сбежал из психиатрической больницы.

Об этом сообщает Telegram-канал XYDESSA.

"На Слободке голый тип сбежал из психушки, ловили пол часа", – говорится в подписи к видео.

Также очевидцы происшествия добавили, что инцидент произошел в районе школы №8, что на улице Якова Бреуса.

Видео: telegram/xydessa
Видео: telegram/xydessa

Ранее на столичном Крещатике заметили обнаженного парня атлетического телосложения с большим желтым рюкзаком. С такими же обычно ездят курьеры одной из служб доставки. Из одежды на нем были лишь стринги с забавным принтом и кроссовки.

Полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась – в отличие от ситуации, когда женщина гуляла по улице голышом.

А недавно по улицам Днепра разгуливал голый мужчина – горожане встречали нудиста в одном из спальных районов города. Свидетели говорят, что мужчина не стеснялся и даже кое с кем успел пообщаться.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

видео Одесса голый психиатрическая больница

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
Скандал в Одесской области: депутат дал пинка юристу, который повернулся к нему спиной (видео)
Скандал в Одесской области: депутат дал пинка юристу, который повернулся к нему спиной (видео)Одесса
"Дорога в никуда" и облака пыли: на Одесскую область обрушился сильнейший шторм (фото и видео)Одесса
Расстрел пластического хирурга в Киеве: двоих подозреваемых арестовали
Расстрел пластического хирурга в Киеве: двоих подозреваемых арестовалиПроисшествия
"Украина – иностранная компания": на границе задержали неадекватного "гражданина СССР"Одесса
В Одессе пропала 16-летняя девушка: фото, приметы
В Одессе пропала 16-летняя девушка: фото, приметыОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...