По Одессе бегал голый мужчина с криками "Меня хотят убить!": видео

По словам очевидцев, инцидент произошел недалеко от школы

По улицам Одессы, в районе Слободки, бегал абсолютно голый мужчина. По словам очевидцев, этот человек, скорее всего, сбежал из психиатрической больницы.

Об этом сообщает Telegram-канал XYDESSA.

"На Слободке голый тип сбежал из психушки, ловили пол часа", – говорится в подписи к видео.

Также очевидцы происшествия добавили, что инцидент произошел в районе школы №8, что на улице Якова Бреуса.

Видео: telegram/xydessa

Видео: telegram/xydessa

Ранее на столичном Крещатике заметили обнаженного парня атлетического телосложения с большим желтым рюкзаком. С такими же обычно ездят курьеры одной из служб доставки. Из одежды на нем были лишь стринги с забавным принтом и кроссовки.

Полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась – в отличие от ситуации, когда женщина гуляла по улице голышом.

А недавно по улицам Днепра разгуливал голый мужчина – горожане встречали нудиста в одном из спальных районов города. Свидетели говорят, что мужчина не стеснялся и даже кое с кем успел пообщаться.

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