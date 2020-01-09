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По Одессе катался иностранец с боевым пистолетом: подробности

9 января, 15:19

Мужчине теперь грозит до семи лет лишения свободы

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Одессе иностранец с боевым оружием рассекал на автомобиле. Мужчину задержали полицейские, рассказали в пресс-службе местной полиции.

Выяснилось, что во время отработки района копы заметили автомобиль, который ехал с неосвещенным номерным знаком. Полицейские остановили машину и проверили водителя. У 40-летнего гражданина Ближнего Востока за поясом брюк нашли пистолет с тринадцатью патронами.

"За нарушение правил управления транспортным средством правонарушитель понесет административную ответственность в соответствии с ч.6 ст.121 КУоАП, а за незаконное обращение с оружием и боевыми припасами – уголовной, предусмотренной ч.1 ст.263 УК", – рассказал начальник Таировского отделения полиции Сергей Волков.

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Теперь иностранцу грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Приморский отдел полиции, который расположен в центре Одессы, ворвался вооруженный ножом иностранец. Он начал кричать по-английски, что "всех порежет", и требовать, чтобы его немедленно застрелили.

А в Киеве полицейские задержали иностранца, который до смерти избил мужчину в ночном клубе.

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