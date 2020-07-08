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Побитые автомобили и деревья на дорогах: на Одесскую область обрушилась непогода (фото, видео)

8 июля, 10:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Из-за падения деревьев серьезно пострадали два человека

В Одесской области обещанная синоптиками непогода натворила беды. Стихия начала бушевать еще со вчерашнего дня, 7 июля.

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Как сообщает "Думская", сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева. Серьезно пострадали два человека. В частности, 44-летний мужчина получил политравму, переломы ребер и голени. Он сейчас в реанимации. Еще одного пострадавшего лечат в хирургии. 62-летний мужчина попал туда с переломом ребер.

Из-за непогоды произошло 22 обрыва электросетей. Известно, что без света осталась Черноморка. Также электроснабжения не было в некоторых домах в центре города – на улице Базарной.

А в Измаильском, Килийском, Ренийском и Татарбунарском районах области прошел сильный ливень с градом в перепелиное яйцо. Как сообщают в социальных сетях жители указанных районов, у многих в домах побиты окна, крыши, повреждены автомобили. Также пострадал урожай на огородах. В Измаильском районе у местных фермеров повреждены теплицы, об этом сообщает Бессарабия.

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В Килии сильный ветер повалил высаженные несколько лет назад молодые деревья.

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Председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко на своей странице в Facebook сообщил, что в результате непогоды местные жители остались без света.

"Килия и Шевченково обесточены, подтоплены несколько улиц и около 15 домов в г. Килия, повалено много деревьев. В селе Шевченково подтоплены частные дома, огороды. В настоящее время мобилизованы все городские службы для ликвидация последствий стихии", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в Одесской области в курортном поселке Рассейка около Тузловских лиманов бушевала песчаная буря. Там образовалось несколько смерчей, которые напугали отдыхающих.

Напомним, недавно Одесса "поплыла" после ливня, а в области пронесся смерч.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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