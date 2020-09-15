Возле одесской больницы заметили очередь из скорых (видео)

В Одессе возле больницы №3, которая принимает людей с подозрением на COVID-19, заметили огромную очередь из 17 автомобилей скорой помощи.
Соответствующее видео опубликовала местный волонтер Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook.
"Ну что, ребята. Приехала я в больницу номер 3, узнать про бабушку, 82 лет, которую забрали утром по скорой с воспалением, и все... ни слуху. А тут вот что. 17 машин очередь. Продолжаем считать, что у нас все ок", – говорится в подписи к видео.
Пользователи Сети в комментариях к посту предположили, что такая очередь в медучреждение, возможно, образовалась из-за того, что туда направляют пациентов для установления диагноза, после чего их переводят, в зависимости от заболевания.
Очевидцы наблюдали очередь скорых и днем.
Кроме того, женщина, чей отец попал туда с подозрением на коронавирус, рассказала на видео о проблемах с приемом больных и изможденных врачах.
Ранее мы сообщали, что полицейские открыли уголовное производство из-за нарушений карантина в Одессе.
Напомним, в Одессе для спасения больных COVID-19 открывают еще две больницы.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк