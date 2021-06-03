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Под Одессой перевернулась фура со стеклом: на дороге образовалась пробка (видео)

3 июня, 08:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Перевернутое транспортное средство перекрыло дорогу, другие авто едут в объезд, но там тоже пробки

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

В Одесской области утром 3 июня произошло ДТП с фурой. В результате дорога оказалась перекрытой.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса Info".

Авария случилась на трассе Одесса – Южный в районе остановки "Фонтанка-3". Там перевернулась фура со стеклянными банками. На место приехал мусоровоз, который пытался сдвинуть транспортное средство.

Автор видео говорит, что грузовик слишком тяжелый и пока его не разгрузят, убрать его с дороги не получится. Утром все едут в объезд, поэтому на дорогах вокруг тоже образовались пробки.

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Сейчас полиция выясняет все детали ДТП.

Напомним, в Ровно внедорожник на огромной скорости протаранил такси. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Кроме того, под Херсоном столкнулись пять автомобилей, пострадали 6 детей.

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