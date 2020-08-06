Под Одессой археологи нашли постройку времен Древнего Рима (фото)

В Одесской области, на территории города Белгород-Днестровский, археологи обнаружили постройки времен древнеримской Тиры.

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Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Раскопки ведутся на месте существования античного города Тира, который находился на территории нынешнего Белгорода-Днестровского", - рассказал он.

Гончаренко сделал две фотографии, на одной из которых можно увидеть часть древнеримской улицы.

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На втором снимке можно увидеть подвал, созданный античными строителями.

Напомним, недавно в Запорожской области археологи, исследуя небольшой холм на Мамай-горе, нашли неразграбленное захоронение скифского воина. Как сообщили ученые, для обнаружения этой могилы потребовалось 32 года исследований.

Ранее мы писали, что на территории Национального заповедника "София Киевская" нашли сооружение времен Киевской Руси.

Кроме этого, в Винницкой области, недалеко от села Гопчица, в глиняном карьере нашли кости гигантского животного, возраст которого оценили как минимум в 18 тысяч лет. Местные краеведы установили, что останки принадлежат вымершему виду шерстистых носорогов.

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