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Под Одессой автобус столкнулся с фурой: есть погибшие и пострадавшие

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
10 октября, 01:14
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Предварительно, водитель грузовика MAN двигался в сторону столицы и допустил столкновение с рейсовым автобусом
Подробности ДТП устанавливаются. Коллаж "Сегодня"
Подробности ДТП устанавливаются. Коллаж "Сегодня"

На трассе Киев – Одесса вечером 9 октября произошло ДТП с участием автобуса и грузовика.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Одесской области.

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Подробности ДТП

  • Авария произошла в районе села Холодная Балка. В результате столкновения погибли два человека и еще шестеро пострадали. Травмированных госпитализировали.
  • Предварительно, водитель грузовика MAN двигался в сторону столицы и допустил столкновение с рейсовым автобусом, который был перед ним.

Telegram-канал "Х***я Одесса" уточняет, что речь идет об автобусе №51, который следовал маршрутом Одесса – Холодная Балка. На месте работают правоохранители, водителя грузовика задержали. Движение по данному участку трассы ограничено.

Самые частые причины ДТП

  1. Нарушение правил маневрирования.
  2. Превышение безопасной скорости.
  3. Несоблюдение дистанции.
  4. Нарушение правил проезда перекрестков.
  5. Управление транспортом в состоянии опьянения.

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