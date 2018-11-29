Под Одессой бандиты напали на фермера: подозреваемых задержал полицейский спецназ

Сегодня, 13:50

Мужчину ударили по голове и забрали все деньги


В Одессе сотрудники полицейского спецназа задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на фермера, совершенном в Березовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как рассказал пострадавший фермер, он получил звонок от неизвестного, который предложил ему арендовать землю, и мужчины договорились о встрече. В условленном месте фермера встретили четыре человека и предложили посмотреть поле, а когда все они прошли за лесополосу, фермера ударили по голове.

Мужчина потерял сознание, а когда очнулся, никого из нападавших уже не было. Вместе с ними пропали его деньги, а из замка зажигания машины торчал сломанный ключ.

В полиции открыли уголовное производство по статье "Разбой" и в тот же день на въезде в Одессу спецназовцы остановили автомобиль подозреваемых и задержали фигурантов дела. У них обнаружили 1440 долларов.

Напомним, ранее в Одесской области полицейские разоблачили организованную группу, членов которой подозревают в совершении целого ряда тяжких преступлений – разбойных нападениях, вымогательстве и незаконном лишении свободы человека.

А в Полтавской области правоохранители разоблачили и задержали участников межрегиональной преступной группировки, которые в течение года грабили и совершали разбойные нападения на квартиры пожилых людей в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Преступники не просто грабили, но и пытали пожилых людей.

Также мы писали о том, что в Одессе разоблачили банду, которая грабила таксистов и обычных прохожих. Полиция задержала трех человек. 
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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