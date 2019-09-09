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Под Одессой боксер-иностранец жестоко избил полицейского

9 сентября, 17:15

После стычки с боксером в Черноморске коп оказался в реанимации

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pexels

В Черноморске, под Одессой, возле одного из развлекательных учреждений, боксер из Молдовы жестоко избил украинского полицейского.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел на бытовой почве – между иностранным боксером и полицейским, который не находился при исполнении служебных обязанностей, произошел конфликт, переросший в драку, сообщает "Думская".

В результате потасовки полицейский получил серьезную черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации.

"У него тяжелые травмы головы, была проведена трепанация черепа и сейчас он находится в реанимации", – отметили в ведомстве.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Спортсмена задержали, ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что двух человек задержали за нападение на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения. Выяснилось, что полицейские остановили автомобиль, водитель которого был пьян и нарушал правила дорожного движения.

Полицейский потребовал предоставить документы для проверки, но водитель начал хватать его за одежду и снаряжение. На помощь правонарушителю вышла пассажирка авто, которая оказалась его сожительницей, неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове. Впоследствии медики диагностировали у него гематому и прокус фаланги пальца.

Также сообщалось, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Раненого офицера полиции госпитализировали, а его коллеги на протяжении часа сумели установить личности участников происшествия.

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Источник: Сегодня

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