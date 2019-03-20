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Под Одессой чиновник предложил полицейскому тысячу долларов взятки

Сегодня, 17:12

Чиновник исполнительной службы предложил полицейскому "решить вопрос" за тысячу долларов

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: ГБР
Под Одессой чиновник предложил полицейскому тысячу долларов взятки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/78a/9f5/5c778a9f57c8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/78a/9f5/5c778a9f57c8d.jpg Одесса Чиновник исполнительной службы предложил полицейскому "решить вопрос" за тысячу долларов

В пригороде Одессы задержан чиновник Государственной исполнительной службы, который предложил полицейскому взятку в размере одной тысячи долларов.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 20 марта в Лиманском районе был задержан глава районного отдела исполнительной службы, который попытался дать взятку сотруднику Управления защиты экономики Нацполиции.

"За взятку чиновник пытался "урегулировать" с полицейским вопросы и избежать составления протокола об административном правонарушении, связанном с коррупцией", – сообщили в пресс-службе.

Следственно-оперативные мероприятия проведены с участием прокуроров местной полиции, сотрудников Одесского управления Департамента внутренней безопасности и Управления защиты экономики Департамента защиты экономики Национальной полиции.

Коминтерновская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту предложения, дачи взятки.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, взяточник, одесская область

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