Под Одессой дальнойбойщики перекрывали трассу на Киев: фото

В акции принимали участие, в основном, водители зерновозов

/ Фото: Facebook

В Одесской области, возле контрольно-пропускного пункта "Дачное" в Беляевском районе, водители-дальнобойщики перекрыли трассу Киев – Одесса, выступая против взвешивания их машин.

Как сообщил в своем Facebook очевидец протеста Денис Соколов, из-за перекрытия трассы стояли все три полосы, а возникшая пробка растянулась более чем на три километра.

"Протестуют против установки весовых комплексов, которые снимают информацию в движении и фиксируют перевес. Их должны были ставить с 20-го по 30 декабря. Все три полосы стоят. Полиция ведет переговоры, но пока тщетно. Наша машина в километре от места, а пробка растянулась уже на три", – написал он.

Реклама

Позже стало известно, что по звонку из Главного управления Нацполиции фуры стали пропускать без взвешивания.

Напомним, ранее участники акции протеста против отмены моратория на продажу земли перекрыли пункт пропуска "Кучурган" в Одесской области.

Кроме того, 17 декабря митинги аграриев состоялись в Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

За месяц до этого произошли массовые протесты против земельной реформы: тогда украинцы перекрывали дороги в 13 областях страны.

Также ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил основные положения оборота земель в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама