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Под Одессой горит база отдыха

24 января, 01:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пожарная машина застряла в грязи

В Одесской области поздно вечером 23 января возник масштабный пожар на базе отдыха "Черкащанка" в городе Южном.

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Об этом сообщает местный телеграм-канал "Одесса Info".

При этом тушение пожара значительно осложнено, так как несколько пожарных машин увязли в грязи на подъезде к месту происшествия и пожарные добираются туда пешком.

Пожар под Одессой

Был ли кто-то на базе отдыха и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

По последней информации, пожарные машины таки добрались до места пожара и пожарным удалось обеспечить бесперебойную подачу воды.

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