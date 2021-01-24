Под Одессой горит база отдыха

В Одесской области поздно вечером 23 января возник масштабный пожар на базе отдыха "Черкащанка" в городе Южном.

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Об этом сообщает местный телеграм-канал "Одесса Info".

При этом тушение пожара значительно осложнено, так как несколько пожарных машин увязли в грязи на подъезде к месту происшествия и пожарные добираются туда пешком.

Пожар под Одессой

Был ли кто-то на базе отдыха и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

По последней информации, пожарные машины таки добрались до места пожара и пожарным удалось обеспечить бесперебойную подачу воды.

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