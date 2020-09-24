Под Одессой из ресторана вызволили пеликанов: выпустили на волю и приставили "пастуха" (фото)

В одном из ресторанов Одесской области заметили двух редких птиц – пеликанов, внесенных в Красную книгу. Экологи добились, чтобы птиц выпустили на волю.

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Об этом сообщил сотрудник Национального парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в своем Facebook.

"Узнав о двух ручных пеликанах, которые содержатся в ресторане … я рассказал свою идею … (которая) заключалась в том, чтобы вернуть пеликанов в природу", - написал он.

Было решено переместить птиц в заповедник, где большую часть года обитают пеликаны. При этом менеджеры ресторана заявили, что на них были потрачены большие деньги, однако позже руководство заведения приняло решение все же отпустить птиц.

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"Эти величавые птицы оказались на Тузловской Амазонии. Им здесь все непривычно, ведь они росли совсем в иных условиях, где их лишали возможности летать … "Ресторанные" пеликаны, к сожалению, летать пока совсем не могут и, вероятно, их придется передерживать до весны", - добавил Русев.

Позже, в комментариях к своему сообщению, он рассказал, что, оказавшись на воле, птицы отчаянно пытались взлететь, но "зверски изуродованные вандалами крылья, не давали им этого сделать".

"Почувствовав полную свободу в родной стихии, они решили поплыть. Плыли они вглубь лимана Шаганы. … Но все-таки мы их догнали, и на ночь закрыли в вольер на кордоне под присмотром инспектора. Для их адаптации к новому месту, понадобится время и терпение смотрителей. К ним будет приставлен "пастух" из сотрудников НПП "Тузловские лиманы" и подготовка утепленного вольера", – рассказал Русев.

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По словам эколога, "содержать таких изуродованных и униженных пеликанов и готовить их к жизни в дикой природе, задача крайне сложная".

"Но мы на это пошли и понимаем все риски. Конечная цель – пеликаны должны быть свободными и летать туда, куда они захотят", – резюмировал ученый.

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