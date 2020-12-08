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Под Одессой из-за гололеда столкнулись автобус и легковушка: есть жертвы (фото)

8 декабря, 11:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы выясняют все обстоятельства ДТП

В поселке Таирово Одесской области столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла сегодня, 8 декабря, утром на 14 км автодороги Одесса – Черноморск.

По предварительной информации, 37-летний водитель "ВАЗа", не справившись с управлением на скользкой дороге, въехал в автобус, который двигался во встречном направлении. Водитель легковушки от полученных травм погиб, водитель автобуса отделался незначительными травмами.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Видео: Telegram-канал "Новости Одесса"

Ранее мы сообщали, что Одессу сковали пробки из-за гололеда. Авто заносит на дорогах, есть первое ДТП.

Также напомним, в Одессе водитель устроил гонки с копами и врезался в подъезд многоэтажки.

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ДТП грузовик полиция погибшие одесская область пострадавшие автобусы
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