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Под Одессой из-за оползней люди боятся спать в собственных домах

24 мая, 13:39

Владельцы дач опасаются новых обвалов грунта, а чиновники обещают стабилизировать опасный участок

В Одессе многие люди опасаются распространения оползней
В Одессе многие люди опасаются распространения оползней. Фото: odessa.online

Одесские чиновники провели инспекцию склона в районе мемориала 411-й батарее, где произошел оползень. По словам замначальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Виталия Парфенова, комиссия установила: там проводили подрезку склона "с оседанием грунта".

Корреспонденты "Сегодня" побывали на месте ЧП и выяснили, кто будет укреплять опасный склон.

Местные жители вспоминают, что в день инцидента комья земли и глины скатывались со склона в течение получаса и остановили их только заборы дачных домиков, покосившиеся под весом сошедшей земляной массы.

Люди винят в случившемся строителей жилого комплекса, расположенного наверху склона, дескать, грузовики привозили землю и сгружали ее на склон, вследствие чего тот не выдержал и произошел оползень.

Владельцы дач признаются, что сейчас урон минимальный, но они боятся, что с первыми дождями грунт пойдет дальше.

"Я сплю на улице, в дом на ночь не захожу, так как боюсь, что грунт пойдет дальше и завалит его", — поделилась с нами 90-летняя пенсионерка Лидия Ивановна.

По словам ее соседей, люди живут здесь десятилетиями, ведь некоторые участки выдавали еще в 1950-е, и во избежание оползня они годами высаживали на склоне деревья и кустарники.

После проверки чиновники признали, что мероприятия по стабилизации склона на этом участке нужны. По словам Парфенова, они уже провели переговоры, и организация, которая строила жилой комплекс, "готова взять эти работы на себя и выполнить их за счет не бюджетных средств".

Сейчас на территории жилкомплекса масштабных работ нет. Мы заметили на площадке лишь несколько рабочих. В отделе продаж что-либо комментировать нам не стали, дескать, нет таких полномочий, но показали копию заключения ГАСКа, в которой написано, что произошло "незначительное смещение грунта", и попросили оставить свой номер телефона. На момент сдачи материала нам так никто и не позвонил.

Отметим, еще полгода назад представители застройщика активно рекламировали и продавали апартаменты, при этом позиционировали их как безопасные и устойчивые — как к морским сырым туманам, так и к возможным оползням.

Жилье обещали современное, экологичное, вопреки близлежащим очистным сооружениям, созданное с соблюдением всех необходимых норм. К слову, все квартиры от застройщика там, по нашей информации, уже раскупили, теперь выкупить здешние "квадраты" можно только у инвесторов.

Архитектор Мария Аникиенко считает, что строить многоквартирные дома на подобной территории нежелательно.

"Современные технологии позволяют строить на разных территориях, но при этом нужно соблюдать очень много требований и норм. Если говорить о прибрежной зоне в районе 411-й батареи, то там нужно укреплять склоны, что занимает не один месяц работы", — поясняет специалист.

По словам нашей собеседницы, склоны такого типа нужно хорошо армировать, заливать шурфы бетоном, а это масштабная, кропотливая и дорогая работа, которая занимает много времени, потому застройщики предпочитают экономить.

ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ.

За последние полгода в Одессе неоднократно происходили оползни, о чем ранее писали "Сегодня". А склоны на побережье местами испещрены трещинами. По мнению эколога Владислава Балинского, потенциально опасными являются участки побережья, расположенные у стадиона "Черноморец", на ул. Дача Ковалевского, а также на территории от пляжа "Ланжерон" до мыса Малый фонтан, где наблюдается постоянное "сползание" побережья.

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали, что пятая часть Одесской области находится под угрозой обвалов и сдвигов. Опасные зоны наметились в поселках, а в Черноморске, Одессе и Фонтанке уже были сдвиги. Причиной оползней является разрушение и износ скальных пород, а также подтопления.

Также мы писали о том, что прошлым летом под Одесской произошел мощный оползень и туристы оказались в ловушке. Часть склона недалеко от порта "Южный" начала сползать в море, никто из Львовских туристов, отдыхавших в это время на пляже, не пострадал.

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Тег Одесса, оползень, оползни, склон

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АВТОРЫ:

Андрей Соловьев , Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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