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Под Одессой копы заметили четырех беспризорных лошадей: видео

3 января, 15:57

Полицейским пришлось разыскивать хозяйку животных

/ Фото: Сегодня

В Одесской области полицейские обнаружили в Черноморске четырех лошадей, которые разгуливали без присмотра на проспекте Свободы – животные паслись вдоль дороги.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, копы заметили коней ранним утром 3 января и начали искать хозяев животных.

Вскоре была найдена владелица животных – по словам хозяйки, лошади были привязаны, но каким-то образом смогли покинуть двор.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Черкасской области потерявший ногу АТОшник занялся конным спортом. Когда мужчина вернулся с войны, ему предложили пройти курс иппотерапии в качестве реабилитации. Сейчас Сергей не представляет своей жизни без конного спорта.

В Черкасской области бывшая менеджер уволилась с работы, продала квартиру в городе и переехала в деревню, чтобы построить конюшню для спасенных ею животных.

Ранее Наталья работала менеджером в Черкассах. И 4 года назад продала квартиру, переехала в деревню и начала строить конюшню. Но денег мало. Два денника уже достроены. И два еще в процессе. Надо докупить стройматериалы, доски, для того, чтобы это все доделать.

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одесская область лошади кони черноморск

Источник: Сегодня

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