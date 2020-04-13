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Под Одессой коронавирусом заразилась монахиня: подробности

13 апреля, 10:37

Тина Наринецкая

Женщина работает в церковной лавке

В Одесской области коронавирусом COVID-19 заразилась одна из монашек Свято-Воскресенского Теплодарского монастыря. Об этом сообщает местное издание 048.ua.

Женщину госпитализировали в Беляевскую центральную райбольницу. Ситуацию осложняет то, что у больной есть проблемы с почками. Инфекцию у пациентки подтвердили только 11 апреля, хоть и в больницу она попала еще в среду, 8 апреля.

Примечательно, что, несмотря на карантин, монастырь все это время был открытым. Сама монашка часто контактировала с людьми, ведь работала в церковной лавке. Мэр Теплодара Михаил Жовнир информацию о первом инфицированном в городе подтвердил, но то, что это представитель монастыря – не уточнил. Список всех "контактных" уже установили.

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Отметим, что на данный момент в Одесской области подтвердили 69 случаев заражения коронавирусом. А 12 апреля в регионе зафиксировали первую в регионе смерть от COVID-19.

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Также сообщалось, что в Одесской области медики, занятые борьбой с коронавирусом, получат дополнительные выплаты из областного бюджета. Это решение приняли на внеочередной сессии областного совета.

Также смотрите в сюжете – как в Украине наказывают нарушителей карантина:

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Одесса монастырь одесская область коронавирус монашки

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