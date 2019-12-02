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Под Одессой легковушка влетела в маршрутку: много пострадавших

2 декабря, 00:33

Женщина-водитель Hyundai Sonata не справилась с управлением и выехала на встречную полосу

В поселке Александровка Овидиопольского района произошло столкновение маршрутного такси сообщением Одесса – Черноморск и легкового автомобиля Hyundai Sonata. Пострадали восемь человек, сообщает управление Нацполиции в Одесской области вечером в воскресенье, 1 декабря.

"По предварительным данным, двигаясь в сторону Одессы, женщина-водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате столкновения с маршрутным такси были травмированы восемь человек. Им оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

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Сейчас на месте работают полицейские. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что на Донбассе перевернулся автобус с десятками людей. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. В автобусе находились 50 пассажиров, пятеро из них обратились за медицинской помощью.

А в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса на северо-западе Туниса погибли 23 человека.

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Источник: Сегодня

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