Под Одессой мужчина обогревает легковушку "буржуйкой"

Изобретатель установил печку за пассажирским сиденьем в салоне авто

Под Одессой мужчина обогревает легковушку "буржуйкой" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3e9/1a0/5c73e91a077ad.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3e9/1a0/5c73e91a077ad.png 2019-02-25T15:10:00+02:00 Одесса Изобретатель установил печку за пассажирским сиденьем в салоне авто

В селе Кошары Одесской области мужчина отапливает старый "Москвич" необычным способом. Когда система обогрева в машине сломалась, изобретатель установил печку за пассажирским сиденьем в салоне автомобиля.

Как выяснилось, мужчина уставил печку в легковушке, чтобы встречать жену с работы. Топит "буржуйку" в автомобиле Анатолий лозой и щепками. Дым выходит через трубу на крыше, а сам водитель держит под рукой держит огнетушитель, ведь бензобак рядом.

Кроме того, у изобретателя уже есть несколько идей для новых изобретений, но пока мужчина держит их в тайне.

Ранее мы писали о том, что в городе Песочин Харьковской области команда энтузиастов-изобретателей разработала и создала разборный электровелосипед, который на одном заряде преодолевает 80 километров.

Кроме того, не так давно изобретатели из Чернигова создали "умную розетку". Они уверяют, что она безопасна, не бьется током и крепится магнитами под любым углом. Также ею можно управлять через приложение на смартфоне.

Также украинские изобретатели создали аппарат, который может решить проблему с нехваткой пресной воды.

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