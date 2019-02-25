Под Одессой мужчина обогревает легковушку "буржуйкой"
Изобретатель установил печку за пассажирским сиденьем в салоне авто
В селе Кошары Одесской области мужчина отапливает старый "Москвич" необычным способом. Когда система обогрева в машине сломалась, изобретатель установил печку за пассажирским сиденьем в салоне автомобиля.
Как выяснилось, мужчина уставил печку в легковушке, чтобы встречать жену с работы. Топит "буржуйку" в автомобиле Анатолий лозой и щепками. Дым выходит через трубу на крыше, а сам водитель держит под рукой держит огнетушитель, ведь бензобак рядом.
Кроме того, у изобретателя уже есть несколько идей для новых изобретений, но пока мужчина держит их в тайне.
Ранее мы писали о том, что в городе Песочин Харьковской области команда энтузиастов-изобретателей разработала и создала разборный электровелосипед, который на одном заряде преодолевает 80 километров.
Кроме того, не так давно изобретатели из Чернигова создали "умную розетку". Они уверяют, что она безопасна, не бьется током и крепится магнитами под любым углом. Также ею можно управлять через приложение на смартфоне.
Также украинские изобретатели создали аппарат, который может решить проблему с нехваткой пресной воды.
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