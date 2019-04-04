Под Одессой мужчина пытался вынести из супермаркета Kinder на 6 тысяч гривен

"Сладкоежка" хотел выйти из магазина, не оплатив товар, но не смог

Фото: пресс-служба полиции охраны.

Под Одессой мужчина пытался вынести из супермаркета Kinder на 6 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5f4/49b/5ca5f449b0c06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5f4/49b/5ca5f449b0c06.jpg 2019-04-04T15:18:39+03:00 Одесса «Сладкоежка» хотел выйти из магазина, не оплатив товар, но не смог

В селе Фонтанка Лиманского района задержали мужчину, который пытался вынести из супермаркета сладостей на 6 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе полиции охраны в Одесской области.

Мужчину заметили сотрудники супермаркета, когда он снимал с полок "киндер-сюрпризы" и складывал их в свою сумку. После этого "сладкоежка" хотел выйти из магазина, не оплатив товар, но не смог. Его задержали охранники.

Фото: пресс-служба полиции охраны

"Пришлось ему вернуть украденный товар общей стоимостью 6 тысяч гривен и поехать в отдел полиции. Там личность вора установили, им оказался 55-летний житель Запорожья", – сообщили в ведомстве.

Отметим, еще один факт кражи зафиксировали в супермаркете в Одессе на улице Черняховского. 39-летняя жительница Фастова Киевской области пыталась вынести жвачки Orbit на 7 тысяч гривен.

Фото: пресс-служба полиции охраны

Напомним, в Украине уменьшилось количество краж на вокзалах. Копы заявили об удивительно низком числе зарегистрированных преступлений.

Ранее проводя эксперимент "Сегодня" выясняли, защищает ли домофон от квартирных воров. Ведь злоумышленники постоянно придумывают новые способы проникновения в подъезды украинцев.

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