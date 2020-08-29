Под Одессой на городском пляже всплыла морская мина (фото, видео)

Мину обнаружили водолазы во время тренировки

В Одесской области, на центральном пляже Черноморска, к берегу прибило морскую мину.

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Как сообщает местный телеканал IT-3, опасную находку заметили водолазы, которые совершали тренировочное погружение.

Пляж оцепили сотрудники полиции – отдыхающим предложили отойти на расстояние в 500 метров от боеприпаса. По словам очевидцев, мину, вероятно, установили во время Первой или Второй мировой войны.

Позже, как сообщили на Telegram-канале "h_Odessa", прибывшие на городской пляж взрывотехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям убрали мину и вывезли ее в безопасное место.

Видео: Telegram-канал h_Odessa

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Напомним, не так давно в Луганской области в лесополосе правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе Служба безопасности Украины обнаружила тайник с крупным арсеналом оружия и боеприпасов. Схрон нашли на территории бывшего детского лагеря у поселка Ольгинка.

Также ранее более ста единиц патронов обнаружили работники Тернопольского отдела полиции в сумке, найденной в центре города.

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