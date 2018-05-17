Под Одессой на пожаре погиб 27-летний капитан спасательной службы
По время пожара произошло обрушение металлического перекрытия крыши, которое заблокировало Виктора в эпицентре пожара
Сегодня на ликвидации пожара под Одессой погиб 27-летний капитан спасательной службы Виктор Гошкович. Об этом сообщает пресс-центр спасательного ведомства.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, около 4 часов утра в селе Холодная Балка, в цехе по производству маргарина вспыхнул пожар.
Прибывшие на место инцидента спасатели 8-й пожарной части Одессы принялись тушить пламя на большой площади. По время пожара произошло обрушение металлического перекрытия крыши, которое заблокировало Виктора в эпицентре пожара. Шансов выжить у него не было.
Из своих 27 лет, Виктор Гошкович 7 лет спасал человеческие жизни и имущество в системе ГСЧС.
Ранее мы сообщали, что умер сотрудник Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Андрей Нехаенко, которому стало плохо во время ликвидации масштабного лесного пожара под Гончаровском в Черниговской области.
Напомним, в Киеве подросток, рискуя жизнью, предупредил жителей пятиэтажного дома о пожаре. В тот день мальчик вместе с одноклассниками возвращался из школы и увидел пожар. Сильный дым валил из последних этажей одного из подъездов пятитажного дома, поэтому не все жильцы могли его увидеть из окон.
Вы сейчас просматриваете новость "Под Одессой на пожаре погиб 27-летний капитан спасательной службы". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"