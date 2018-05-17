Под Одессой на пожаре погиб 27-летний капитан спасательной службы

Сегодня, 12:08

По время пожара произошло обрушение металлического перекрытия крыши, которое заблокировало Виктора в эпицентре пожара

Фото: 048.ua
Фото: 048.ua

Сегодня на ликвидации пожара под Одессой погиб 27-летний капитан спасательной службы Виктор Гошкович. Об этом сообщает пресс-центр спасательного ведомства.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, около 4 часов утра в селе Холодная Балка, в цехе по производству маргарина вспыхнул пожар.

Прибывшие на место инцидента спасатели 8-й пожарной части Одессы принялись тушить пламя на большой площади. По время пожара произошло обрушение металлического перекрытия крыши, которое заблокировало Виктора в эпицентре пожара. Шансов выжить у него не было.

Из своих 27 лет, Виктор Гошкович 7 лет спасал человеческие жизни и имущество в системе ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что умер сотрудник Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Андрей Нехаенко, которому стало плохо во время ликвидации масштабного лесного пожара под Гончаровском в Черниговской области.

Напомним, в Киеве подросток, рискуя жизнью, предупредил жителей пятиэтажного дома о пожаре В тот день мальчик вместе с одноклассниками возвращался из школы и увидел пожар. Сильный дым валил из последних этажей одного из подъездов пятитажного дома, поэтому не все жильцы могли его увидеть из окон.
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Источник:

048.ua

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