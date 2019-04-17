Под Одессой на пункте контроля фур произошло нападение со стрельбой

Очевидцы утверждают, что скорая помощь забрала с места происшествия нескольких потерпевших





















В Одесской области на весовом комплексе вооруженные злоумышленники напали на сотрудников "Укртрансбезопасности" и представителей общественной организации "Украинский транспортный союз", есть раненые.

Об этом сообщили представители общественной организации "Украина – это мы", которые побывали на месте происшествия. В частности, по словам лидера этой организации Виталия Голодка, ЧП произошло на Киевской трассе, возле села Дачное, где также находится полицейский пост.

Со слов очевидцев, поздно вечером 16 апреля внезапно пропало электричество и в это время несколько десятков человек в масках "зашли" со стороны села. Как отмечается, они стреляли в инспекторов "Укртрансбезопасности" и представителей "Украинского транспортного союза", которые вместе осуществляли мероприятия по контролю веса проезжающих грузовиков.

Как рассказали очевидцы, злоумышленники были вооружены, в том числе огнестрельным оружием и дубинками, которыми добивали потерпевших. Также неизвестные стреляли по припаркованным возле весового комплекса автомобилям, крушили их палками и пробивали колеса острыми предметами.

По данным Голодка, ранее сотрудники "Укртрансбезопасности" сообщали, что им угрожают, о чем было написано соответствующее заявление руководству Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Очевидцы утверждают, что скорая помощь забрала с места происшествия нескольких потерпевших, в том числе с огнестрельным ранением. Точное количество раненых пока неизвестно.

Активисты, находившиеся на весовом комплексе, также утверждают, что правоохранители видели происходящее, но в ситуацию якобы не вмешивались.

После побоища неизвестные, которых, со слов очевидцев было около 50, сразу скрылись.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа.

В свою очередь, советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Фростяк сообщил, что пока по линии "103" подтвердилась информация о двух пострадавших.

"Выглядит пока это так – одна группа активистов напала на другую, устроила уже привычную в наши дни разборку "активистов", нанеся ущерб имуществу и возможно здоровью. Есть свидетельства, что применялось травматическое оружие и биты как со стороны нападавших, так и со стороны тех активистов, которые там. Конкуренты или кто, разберемся. Поражает действительно дерзость, все происходило практически на КП, это не то что "страх потеряли", это полное и циничное пренебрежение к любому порядку, закону и общественной морали.Надеюсь те, кто это устроил, пожалеют и понесут адекватное наказание", – написал он на своей страничке в Facebook.

Также по его словам, действия правоохранителей, которые были рядом с местом происшествия, и якобы не вмешивались, будут проанализированы отдельно.

Напомним, ранее стрельба произошла в центре Харькова. Неизвестный мужчина из травматического оружия ранил человека, который был госпитализирован.

Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошла стрельба на одной из автомобильных парковок. В селе Стоянка (Киево-Святошинский район) конфликт перерос в перестрелку, в результате которой один человек пострадал, а второй – скрылся с места инцидента.

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Источники: УНИАН , Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.