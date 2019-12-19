Под Одессой на территории школы нашли 350 старых боеприпасов: фото

На территории школьного стадиона оказался крупный арсенал времен Второй мировой войны

В Одесской области на территории школы в селе Великий Дальник обнаружили большое число боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, опасную находку сделали рабочие, которые прокладывали водопровод – они заметили четыре снаряда и позвонили в Службу спасения.

Прибывшие на место пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения обследовали территорию и обнаружили 346 взрывоопасных предметов.

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Учебный процесс был приостановлен, дети отправлены по домам, а место обнаружения боеприпасов было взято под охрану сотрудниками Национальной полиции.

Как оказалось, среди находок — 271 артиллерийский снаряд калибра 45 мм, 21 ручная граната и 54 взрывателя.

Все взрывоопасные предметы саперы ГСЧС изъяли, транспортировали на специальный полигон и там уничтожили путем подрыва.

Кроме того, ранее в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбу. Ее обнаружили во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

А в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны– авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова.

Напомним, что ранее недалеко от знаменитого парка "Александрия" возле Белой Церкви в Киевской области пиротехники обнаружили три немецкие авиабомбы.

Кроме того, мы писали, что сотрудники одного из фермерских хозяйств в Харьковской области во время обследования поля нашли устаревший боеприпас. А при помощи металлоискателя пиротехники в этом же месте и в радиусе 50 м от него обнаружили 492 устаревших немецких артиллерийских кумулятивных снаряда калибром 75 мм.

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