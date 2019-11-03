Под Одессой нашли убитой 14-летнюю девочку: фото и видео

В Одесской области на территории Лиманского района 3 ноября обнаружено тело 14-летней одесситки, жительницы Суворовского района города.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, ранее к стражам порядка обратилась мать – она заявила, что ее дочь ушла гулять с друзьями гулять и не вернулась.

На поиски девочки был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление ее движения, а также разыскали и опросили тех, с кем она шла гулять.

"Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом она куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные друзья разъехалась по домам. Поиски продолжались всю ночь. Сегодня утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе", – говорится в сообщении.

Полицейские установили личность парня, с которым, по словам товарищей, девушка уединилась. Его разыскивают.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи со служебными собаками. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Напомним, недавно в городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери с порезами и синяками. Их нашли в колодце во дворе, где проживала семья.

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Видео: Сегодня

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