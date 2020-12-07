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Под Одессой ночью сгорела база отдыха: копы начали расследование (фото)

7 декабря, 11:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Огонь распространился на площади 500 "квадратов"

В Затоке Одесской области сгорели четыре одноэтажных деревянных коттеджа на базе отдыха "Черноморские зори".

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение о возгорании на улице Приморская, 39 поступило в Службу спасения 7 декабря в 5:37.

Спасатели немедленно выехали по повышенному рангу вызова.

Пожар ликвидировали на площади 500 "квадратов". К счастью, погибших и пострадавших нет.

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Предполагаемая причина пожара – занесение источника зажигания неустановленным лицом (лицами). Ущерб – устанавливается.

От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 21 человек личного состава.

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Кроме того, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

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Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его правовой квалификации, об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области вспыхнула база отдыха. Огонь охватил два деревянных здания.

Также напомним, в Затоке Одесской области загорелись две базы отдыха. В результате пожара пострадал отдыхающий.

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спасатели полиция база отдыха одесская область Затока пожар ГСЧС
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