Под Одессой новая вспышка COVID-19: заболели воспитанники дома ребенка

В Одесской области новую вспышку COVID-19 зафиксировали в Белгород-Днестровском доме ребенка.
Как рассказали в пресс-службе горсовета, коронавирус диагностировали у пятерых воспитанников и сотрудников учреждения.
"Все дети чувствуют себя удовлетворительно, установлено круглосуточное медицинское наблюдение", – говорится в сообщении.
Отметим, по данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, на территории Белгород-Днестровского района всего подтверждено 207 случаев инфицирования COVID-19.
Кроме того, за минувшие сутки, 10 августа, коронавирус подтвердили у 134 жителей Одесской области. Двое пациентов скончались от осложнений, вызванных инфекцией. 39 человек вчера вылечились, а 135-ти поставили подозрения на коронавирус.
Общее число заразившихся в регионе выросло до 4364, а умерших – до 73.
Ранее мы сообщали, что в Киеве за сутки коронавирусом заразились 12 детей. Всего COVID-19 подтвердился у 123 человек.
Также напомним, правительство поручило Минздраву, МВД и Минцифры разработать такую систему, которая позволит отслеживать контакты пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Это должно позволить оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний. В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.
Кроме того, мы писали о домашнем тестировании на коронавирус. Подробнее смотрите в сюжете:
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