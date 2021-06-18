Под Одессой будет мощный взрыв – подробности (фото, видео)

Перед началом курортного сезона спасатели прочесывали морское дно на предмет взрывоопасных предметов, в результате нашли боеприпасы и снаряды, которые собираются обезвредить

В Белгород-Днестровском районе Одесской области завтра, 19 июня, спасатели планируют обезвредить, путем взрыва, большое количество снарядов и боеприпасов. Последние подняли со дна моря – там они находились на корабле, который затонул во время Второй мировой войны.

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Спасатели выносят из моря найденный опасный боеприпас, чтобы потом обезвредить. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области

Как рассказала "Сегодня" спикер главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко, судно со снарядами и боеприпасами ранее было обнаружено вблизи курортного поселка Лебедевка на глубине около 4 метров.

"По состоянию на сегодня (18 июня – ред.) работы еще продолжаются. В субботу (19 июня – ред.). все эти боеприпасы будут взрывать. За это время были обследованы 21 тыс. кв. м. дна, изъяты 69 артснарядов, 7460 подрывников, 14 тыс. взрывоопасных предметов. Они находились на глубине 4 метров", – сообщила нам Марина Мартыненко.

Она отметила, что уникальным является то, что там работают водолазы-саперы, а их в Украине очень мало.

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По их подсчетам, на морском дне в целом может находиться около 150 тыс. опасных предметов. С учетом того, что поселок, вблизи которого ведутся работы – курортный, то были приняты меры, чтобы там не было отдыхающих.

Боеприпасы найденные вблизи курортного поселка Лебедевка. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области

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Ранее мы сообщали, что боеприпасы времен Второй мировой войны обнаружили в Донецкой области.

Также напомним, снаряды времен Второй мировой войны обнаружили на территориях сразу двух школ в Киеве.