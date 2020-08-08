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Под Одессой оборвался лифт с ребенком внутри

8 августа, 13:05

Руслан Ровик Руслан Ровик

Инцидент произошел в девятиэтажном доме в Черноморска

В Одесской области, в девятиэтажном доме в Черноморске, оборвался лифт, внутри которого находился 10-летний мальчик.

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Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в здании по улице Виталия Шума. По данным спасателей, лифт сорвался на высоте третьего этажа.

По прибытии на место происшествия спасатели открыли двери лифта с помощью шанцевого инструмента, вытащили ребенка и передали его родителям – мальчик серьезно не пострадал.

Ранее в Киеве в жилой многоэтажке по улице Матеюка в Деснянском районе оборвался лифт, где находились две женщины. У лифта сработали аварийные тормоза, поэтому женщины не пострадали.

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Также напомним, что в новом доме в столице чудом удалось избежать трагедии: на этот раз в неисправном лифте чуть не пострадала беременная.

А перед этим на улице Бальзака в столице упал лифт с пожилой женщиной внутри. Пенсионерка, которая живет на 16-м этаже, решила выйти на улицу. По ее словам, где-то на 14-м лифт резко начал падать вниз.Подъемник пролетел вниз 10 этажей и остановился на третьем.

Люди, которые услышали грохот от падающего лифта, вызвали полицию и скорую, которые прибыли в течение 10 минут. Через 40 минут после этого на место инцидента прибыли лифтеры, которые открывали дверь лифта еще в течение часа. Сама же женщина из-за падения не пострадала, только сильно испугалась.

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спасатели лифт одесская область ГСЧС черноморск

Источник: Сегодня

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