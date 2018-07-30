Под Одессой остановили пьяного водителя с тремя детьми в салоне

Сегодня, 11:36

В крови мужчины оказалось 2,69 промилле алкоголя

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Одессе на контрольном пункте "Дачное" полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2101, который двигался с нарушениями Правил дорожного движения. В салоне легковушки, кроме двух взрослых, находились трое малолетних детей.

Как сообщили в патрульной полиции, в ходе проверки копы заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения, и алкотест подтвердил его нетрезвое состояние — 2,69 промилле.

Кроме того, выяснилось, что нарушитель Правил дорожного движения вообще не имеет права управлять легковым автомобилем, поскольку у него нет водительского удостоверения. На 29-летнего "шофера" были составлены административные протоколы по статьям "управление автомобилем в состоянии опьянения" и "управление транспортом лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством".

screenshot_4_151

В патрульной полиции уточнили, что на место происшествия приехал родственник, который сел за руль авто и отвез семью домой.

Стоит напомнить, что ранее харьковские копы подсчитали, что за шесть месяцев этого года в городе и области ими были задержаны 1700 пьяных водителей.

Также мы писали о том, как в Киеве водитель и пассажиры Opel ездили по городу пьяными, а когда их остановила полиция, устроили драку с копами. 
Одесса, дети, пьяный водитель

Вы сейчас просматриваете новость "Под Одессой остановили пьяного водителя с тремя детьми в салоне". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Масштабное ДТП на Оболони: пьяный водитель протаранил семь авто и уснул в машине патрульных

Сегодня, 11:16

Водитель Honda был в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия

Происшествия

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Одессе вор-"альпинист" вынес из квартиры миллион долларов: появились фото и видео

28 Июля, 16:48

Злодея задержали в Киеве
Загрузка...

Одесса

Фото: пресс-служба патрульной полиции Одесской области

Тройное ДТП в Одессе: четыре человека получили ранения

28 Июля, 08:45

Столкновение произошло на Объездной дороге Одессы

Другие регионы

Фото: ГУНП в Херсонской области

Жуткое ДТП произошло в Херсонской области: пострадали восемь человек

27 Июля, 11:30

Среди пострадавших четверо детей
Загрузка...