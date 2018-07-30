Под Одессой остановили пьяного водителя с тремя детьми в салоне

В Одессе на контрольном пункте "Дачное" полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2101, который двигался с нарушениями Правил дорожного движения. В салоне легковушки, кроме двух взрослых, находились трое малолетних детей.

Как сообщили в патрульной полиции, в ходе проверки копы заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения, и алкотест подтвердил его нетрезвое состояние — 2,69 промилле.









Кроме того, выяснилось, что нарушитель Правил дорожного движения вообще не имеет права управлять легковым автомобилем, поскольку у него нет водительского удостоверения. На 29-летнего "шофера" были составлены административные протоколы по статьям "управление автомобилем в состоянии опьянения" и "управление транспортом лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством".

В патрульной полиции уточнили, что на место происшествия приехал родственник, который сел за руль авто и отвез семью домой.

Стоит напомнить, что ранее харьковские копы подсчитали, что за шесть месяцев этого года в городе и области ими были задержаны 1700 пьяных водителей.

Также мы писали о том, как в Киеве водитель и пассажиры Opel ездили по городу пьяными, а когда их остановила полиция, устроили драку с копами.