Под Одессой отремонтируют засекреченную базу КГБ

Служба внешней разведки Украины провела тендер на капремонт строения спецназначения "Сириус" на территории секретного объекта "Овидиополь-2" в Одесской области.

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Как сообщает "Думская", конкретики в формулировках тендера нет. Речь лишь идет о "капитальном ремонте" и о том, что работы должны быть закончены до 21 декабря 2021 года.

Заказ получила киевская фирма "Промін Буд Сервіс". Сумма контракта составила 4 млн 492 тыс. гривен.

Компания основана в 2016 году и с тех пор выиграла в 42 тендерах на более 557 тысяч гривен. Основной профиль деятельности фирмы – ремонты и стройки в Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Отметим, объект "Овидиополь-2" — самый засекреченный космический объект региона, который включает в себя несколько "тарелок" внушительного диаметра и огромную фазированную антенную решетку.

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До 1991-го года этот комплекс входил в систему 16-го управления КГБ СССР, отвечавшего за электронную разведку и радиоперехват. Ловил, в том числе, данные, которые транслировали в родные штабы вражеские спутники.

Ранее мы сообщали, что киевское коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" объявило тендер на закупку элитного автомобиля Toyota Land Cruiser Prado за 1,5 млн. В итоге тендер на покупку иномарки отменили, а директора – уволили.

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