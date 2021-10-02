Под Одессой перевернулся трактор с детьми: один ребенок погиб, водитель сбежал

В Одесской области (Петрово) перевернулся трактор с прицепом, в котором находились дети. Пяти ребятам было от девяти до пятнадцати лет. Самый маленький – от полученных травм скончался в карете скорой помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Как стало известно, другие дети – не пострадали.
"Полицейские установили – водитель трактора двигался вдоль склона. Не справился с управлением и съехал с обочины. После аварии мужчина скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранители", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.
Самые распространенные причины ДТП
С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были:
- Нарушение правил маневрирования;
- Превышение безопасной скорости;
- Несоблюдение дистанции;
- Нарушение правил проезда перекрестков;
- Управление транспортом в состоянии опьянения.
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