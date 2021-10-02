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Под Одессой перевернулся трактор с детьми: один ребенок погиб, водитель сбежал

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 октября, 16:01
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Водителя трактора разыскивает полиция, ему грозит до восьми лет тюрьмы
В транспортном средстве находилось пять детей
В транспортном средстве находилось пять детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области (Петрово) перевернулся трактор с прицепом, в котором находились дети. Пяти ребятам было от девяти до пятнадцати лет. Самый маленький – от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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Как стало известно, другие дети – не пострадали.

"Полицейские установили – водитель трактора двигался вдоль склона. Не справился с управлением и съехал с обочины. После аварии мужчина скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранители", – говорится в сообщении.

На фото место происшествия, трактор съехал со склона
На фото место происшествия, трактор съехал со склона / Фото: Нацполиция

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Открыто уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

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