Под Одессой подчиненный раскопал могилу начальника, чтобы убедиться в его смерти

У мужчины были сложные отношения с начальником при жизни

Суд вынес приговор мужчине/Коллаж: "Сегодня"

В Одессе мужчина хотел убедиться, что после похорон его начальник действительно умер. Он раскопал его могилу.

Об этом говорится в решении Саратского районного суда Одесской области.

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Подробности

Работник хотел убедиться, что ненавистный начальник действительно мертв. Он раскопал могилу и разбил крышку гроба. Впоследствии разрушенную могилу обнаружили родственники покойного.

Судебное заседание

Во время судебного заседания мужчина извинился перед родственниками умершего. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы. Однако его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

В Ровенской области надругались над могилами

В Ровенской области ночью неизвестные разбили на кладбище восемь надгробий. Повреждения обнаружили местные жители, которые после богослужения в церкви пришли к родным на могилы.

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Полицейские изъяли вещественные доказательства, опросили возможных свидетелей. По факту надругательства над могилами следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК Украины.