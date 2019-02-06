Под Одессой продолжает разрушаться дамба: какие меры принимают власти

Два года назад 41 млн грн на ремонт выделили из областного и городского бюджетов

На ремонт дамбы в 2016 году потратили более 41 млн грн. Фото: usionline.com.

Под Одессой продолжает разрушаться дамба: какие меры принимают власти Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9e7/4eb/5c59e74ebafc8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9e7/4eb/5c59e74ebafc8.png 2019-02-06T06:28:00+02:00 Одесса Два года назад 41 млн грн на ремонт выделили из областного и городского бюджетов

Дамба на Хаджибейском лимане под Одессой продолжает разрушаться. Укрепление из специальных синтетических мешков и бетонных блоков, установленное на линии прибоя два года назад, разрушается под воздействием штормов, что грозит прорывом. "Сегодня" выяснила, какие меры принимают власть имущие, чтобы избежать ЧП.

ПРОБЛЕМА. О необходимости полной реконструкции дамбы говорили еще в 2015-м, когда из-за сильных ветров и дождей в семи местах конструкции образовались промоины. Одесситы забили тревогу, ведь по дамбе проходит объездная дорога, а в случае прорыва под воду мог бы уйти район от Пересыпи до Жеваховой горы, где проживает около 30 тысяч жителей.

Тогда беды удалось избежать: в 2015-м промоины на скорую руку засыпали песчано-щебеночной смесью и битым бетоном, а в 2016 году укрепили 900 метров сооружения. Новые же повреждения могли появиться из-за того, что проектировщики не учли повышение уровня воды в лимане, считают в одесском муниципалитете.

Как пояснил "Сегодня" советник мэра по вопросам берегозащиты Юрий Верба, бетонные сооружения — не самый удачный вариант для берегозащитных конструкций, потому что требуют больших затрат на установку, а срок срок их службы весьма ограничен. По его мнению, тут лучше делать "наброску" из гранитного камня, которая будет разбивать волны еще на подходе к дамбе. Наш собеседник рассказал, что изначально на месте дамбы была насыпь под дорогу.

"Когда ее делали, в Хаджибейский лиман еще не сбрасывали стоки из очистных сооружений, поэтому уровень воды там был гораздо ниже. Уже потом, когда стал повышаться уровень, появилась угроза, что насыпь может размыть. Так она стала выполнять роль дамбы, предотвращающей затопление Пересыпи", — напомнил Верба, отмечая что сегодня также необходимо продумать, как снизить уровень воды.

До сих пор не решили в рядах власть имущих и вопрос о том, кто должен заниматься ремонтом — город или область. Два года назад 41 млн грн на ремонт выделили из областного и городского бюджетов.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Сейчас городские чиновники ищут финансовую поддержку в министерских кабинетах и областной администрации. В понедельник в мэрии заявили, что уже обратились в Кабмин с просьбой рассмотреть возможность финансирования ремонта из госбюджета.

"В Министерстве регионального развития нам порекомендовали данный проект направить на конкурс по финансированию из Фонда регионального развития", — заявил глава городского управления капитального строительства Борис Панов.

Более подробно чиновники обещают рассмотреть этот вопрос уже на следующей неделе во время заседания с участием народных депутатов.

Напомним, что в Москве прорвало дамбу: потоки грязи заблокировали движение.

Ранее мы писали, что не менее 28 человек погибли из-за рухнувшей дамбы в Лаосе. В результате катастрофы на окрестные районы вылилось около пяти миллиардов кубометров воды. Шесть деревень оказались затоплены. Разрушено более тысячи домов, шесть с половиной тысяч человек оказались без крыши над головой.

Также напомним, что под Киевом затопило дамбу между Десной и Десенкой. По залитой дамбе не боятся ездить только рисковые водители.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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