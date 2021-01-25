Українська
$ 28,16
34,25
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Под Одессой протестуют моряки: они перекрыли трассу на Киев (фото и видео)

25 января, 11:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Участники акции хотят встречи с губернатором области

В Одессе моряки вышли на акции протеста против коррупции в сфере дипломирования моряков. Трассу Киев – Одесса перекрыли.

Реклама

Об этом сообщает 048.ua.

По словам организатора акции Кристины Король, сейчас моряк не может получить ни один документ без взятки.

Всего в акции участвует около 100 человек. На месте находятся много журналистов и правоохранители. Митингующие хотят, чтобы на акцию приехал губернатор Одесской области.

Реклама

На улице идет дождь, плакаты намокли, участники протеста держат в руках тельняшки и скандируют "Моряк не банкомат!"

В тренде
Под Днепром пылала церковь: люди выносили иконы из охваченного огнем здания (фото)

Также известно, что подобные акции проходят в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове.

Реклама

Инициатором выступает ОО "Украинское объединение моряков". К ним также присоединятся представители Портофлота, которым, по словам организации, также не дают получить необходимые документы и устроили массовые увольнения.

Напомним, ранее предприниматели блокировали трассу в Одессе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса протесты моряки трасса Киев-Одесса протестующие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бил ногами куда попадет: в Одессе отец жестоко издевался над сыном на улице (видео)
Бил ногами куда попадет: в Одессе отец жестоко издевался над сыном на улице (видео)Одесса
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Одесской области пытался покончить с собой
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Одесской области пытался покончить с собойОдесса
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)Экономика
В Одессе напали на водителя трамвая: что говорят в полиции
В Одессе напали на водителя трамвая: что говорят в полицииОдесса
В Одессе горит гостиница, есть пострадавшие (видео)
В Одессе горит гостиница, есть пострадавшие (видео)Одесса
В Одессе растет количество погибших и пострадавших при пожаре в гостинице
В Одессе растет количество погибших и пострадавших при пожаре в гостиницеОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять