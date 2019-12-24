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Под Одессой пьяный водитель ударил полицейского головой в лицо: подробности

24 декабря, 15:37

Мужчине грозит до трех лет тюрьмы

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области пьяный водитель пытался скрыться от полицейских, а потом ударил одного из копов.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел ночью на улице одного из сел Беляевского района. Сначала копы увидели "ВАЗ", водитель которого нарушал правила дорожного движения, а на требование остановиться лишь ускорил движение. Догнали легковушку только возле дома водителя, где тот остановился и пытался скрыться.

На просьбу показать для проверки водительское удостоверение и документы на автомобиль 56-летний водитель начал угрожать копам, а потом порвал одному из них одежду и неожиданно ударил головой в лицо.

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"По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

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Фото: dsns.gov.ua

Теперь пьяному водителю грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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