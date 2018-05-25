Под Одессой сгорела крупнейшая частная яхта: фото

В Черноморске Одесской области вчера сгорела частная яхта. Об этом сообщают очевидцы пожара. По их данным, это "Виктория" – крупнейшая яхта в Черноморске, – передает местное издание 048.ua.

За пожаром наблюдали отдыхающие.

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Напомним, в Атлантическом океане к югу от острова Барбадос найдена пропавшая яхта с супружеской парой из Польши. Женщина, находившаяся на борту, осталась жива. Ее эвакуировал танкер. А ее муж, по предварительной информации, выпал за борт яхты.

А в Киеве спасатели сняли с мели частную яхту. Спасатели выяснили, что частная яхта с шестью пассажирами на борту находилась на мели менее 1 метра. С помощью катера к берегу доставили троих пассажиров.

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Ранее в акватории Каховского водохранилища в Херсонской области утонула баржа с нефтепродуктами.

Помимо этого сообщалось, что у берегов Крыма затонул сухогруз с украинцами.