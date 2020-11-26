Под Одессой тонет судно, в воду вытекают нефтепродукты – СМИ

На стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла

В Одесской области под Черноморском тонет судно Морской поисково-спасательной службы "Аметист", которое стояло на причале ведомства в поселке Александровка. Вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов.

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Об этом сообщили сотрудники МПСС, передает "Думская".

По информации издания, судно начало уходить под воду примерно в 16:00 среды, 25 ноября. Сейчас персонал пытается откачать воду из отсеков, но пока им не удалось локализовать аварию.

Спасатели сообщили, что на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла – с судов снимали водонепроницаемые двери и переборки.

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Судно "Аметист" является морским спасательным буксиром. Оно было построено в 1977 году, но так и не было введено в эксплуатацию и находится на балансе Морской поисково-спасательной службы.

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Напомним, в порту "Южный" Одесской области буксир врезался в газовоз, который перевозил 15 тысяч тонн аммиака.

Мы также сообщали, что в одесском порту судно разлило в воду тонны пальмового масла, ущерб составил почти два с половиной миллиона долларов.

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